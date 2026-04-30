Dağıstan və Çeçenistanda sel fəlakəti nəticəsində 9 minə yaxın ev zərər çəkib
- 30 aprel, 2026
- 17:09
Dağıstanda (Rusiya) şiddətli leysanın səbəb olduğu sellər və torpaq sürüşmələri nəticəsində təxminən 8 min ev zərər çəkib.
"Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Dağıstanın rəhbəri Sergey Melikov bildirib.
"Ümumilikdə Dağıstanda fövqəladə hal nəticəsində 8 minə yaxın ev zədələnib. Müayinələrin nəticələrinə görə, 3,5 mindən çox ev gələcəkdə kompensasiya ödənişləri üçün zəruri olan zonaya düşə bilər. 426 yaşayış evinin tamamilə dağılması təsdiqlənib. 1 109-dan çox ev əsaslı təmir olunmalıdır, onların yoxlanılması hələ də davam edir", - o deyib.
Onun sözlərinə görə, zədələnmiş evlərin müəyyən hissəsinin müvafiq normativ sənədləri yoxdur.
"Rusiya prezidentinin tapşırığı ilə hazırda qiymətləndirmə aparırıq, zərərçəkənləri kompensasiya ödənişləri ilə təmin etməyə imkan verəcək əlavə vəsaitlər və tədbirlər axtarırıq", - Məlikov vurğulayıb.
Öz növbəsində Çeçenistan hökumətinin başçısı Maqomed Daudov bildirib ki, respublikada 864 ev zədələnib və ya tamamilə dağılıb, su basmış zonalardan təxminən 1500 nəfəri təxliyə etmək lazım gəlib. Ümumilikdə 20 mindən çox insan fövqəladə hal zonasında olub, tələfat olmayıb.
Ümumilikdə Çeçenistanın 39 yaşayış məntəqəsində 3 mindən çox ev su altında qalıb, avtomobil yollarının 503 sahəsi yuyulub, 55 körpü, 70 energetika obyekti, 159 mənzil-kommunal təsərrüfatı və abadlıq obyekti, həmçinin 92 sosial əhəmiyyətli müəssisə zədələnib.