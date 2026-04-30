    Dağıstan və Çeçenistanda sel fəlakəti nəticəsində 9 minə yaxın ev zərər çəkib

    30 aprel, 2026
    Dağıstan və Çeçenistanda sel fəlakəti nəticəsində 9 minə yaxın ev zərər çəkib

    Dağıstanda (Rusiya) şiddətli leysanın səbəb olduğu sellər və torpaq sürüşmələri nəticəsində təxminən 8 min ev zərər çəkib.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Dağıstanın rəhbəri Sergey Melikov bildirib.

    "Ümumilikdə Dağıstanda fövqəladə hal nəticəsində 8 minə yaxın ev zədələnib. Müayinələrin nəticələrinə görə, 3,5 mindən çox ev gələcəkdə kompensasiya ödənişləri üçün zəruri olan zonaya düşə bilər. 426 yaşayış evinin tamamilə dağılması təsdiqlənib. 1 109-dan çox ev əsaslı təmir olunmalıdır, onların yoxlanılması hələ də davam edir", - o deyib.

    Onun sözlərinə görə, zədələnmiş evlərin müəyyən hissəsinin müvafiq normativ sənədləri yoxdur.

    "Rusiya prezidentinin tapşırığı ilə hazırda qiymətləndirmə aparırıq, zərərçəkənləri kompensasiya ödənişləri ilə təmin etməyə imkan verəcək əlavə vəsaitlər və tədbirlər axtarırıq", - Məlikov vurğulayıb.

    Öz növbəsində Çeçenistan hökumətinin başçısı Maqomed Daudov bildirib ki, respublikada 864 ev zədələnib və ya tamamilə dağılıb, su basmış zonalardan təxminən 1500 nəfəri təxliyə etmək lazım gəlib. Ümumilikdə 20 mindən çox insan fövqəladə hal zonasında olub, tələfat olmayıb.

    Ümumilikdə Çeçenistanın 39 yaşayış məntəqəsində 3 mindən çox ev su altında qalıb, avtomobil yollarının 503 sahəsi yuyulub, 55 körpü, 70 energetika obyekti, 159 mənzil-kommunal təsərrüfatı və abadlıq obyekti, həmçinin 92 sosial əhəmiyyətli müəssisə zədələnib.

    Rusiya Dağıstan Sel
    Наводнения в Дагестане повредили около 8 тыс. домов, в Чечне - 864 дома

    Son xəbərlər

    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    22:34

    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti