    Еврокомиссия: Соглашение с МЕРКОСУР выгодно всем

    30 апреля, 2026
    • 16:32
    Еврокомиссия: Соглашение с МЕРКОСУР выгодно всем

    Утверждения о том, что соглашение о свободной торговле между ЕС и латиноамериканским блоком МЕРКОСУР выгодно лишь крупным бразильским экспортерам, не соответствуют действительности.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Олаф Гилл в ответ на критические высказывания в адрес соглашения, которое с 1 мая будет применяться на временной основе.

    По его словам, в последнее время вокруг механизма распределения квот на импорт в ЕС со стороны партнеров по МЕРКОСУР распространяется "значительное количество фейковых новостей". Гилл подчеркнул, что Евросоюз сохраняет полный контроль над управлением импортными квотами в рамках всех торговых соглашений, включая договор с южноамериканским блоком.

    Он пояснил, что страны блока вправе самостоятельно распределять общую квоту между собой, уведомляя об этом ЕС. При этом на 2026 год никакого внутреннего распределения квот еще не проводилось, а любые утверждения об обратном он назвал спекуляцией.

    Еврокомиссия, добавил чиновник, продолжит активно участвовать в мониторинге распределения квот, отслеживать влияние на цены и общий рынок ЕС, а при необходимости - реагировать на возможные риски.

    Ранее в Европарламенте высказывались опасения, что механизм квот может привести к преимуществу крупных экспортеров, прежде всего из Бразилии.

    Соглашение между ЕС и МЕРКОСУР предусматривает снижение тарифов по широкому спектру товаров, открытие рынков и доступ европейских компаний к государственным закупкам в странах блока. В Еврокомиссии считают, что оно создаст новые возможности для экспорта, роста и занятости в Европе.

    European Commission: EU–Mercosur deal benefits all

