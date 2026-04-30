Еврокомиссия: Соглашение с МЕРКОСУР выгодно всем

Утверждения о том, что соглашение о свободной торговле между ЕС и латиноамериканским блоком МЕРКОСУР выгодно лишь крупным бразильским экспортерам, не соответствуют действительности.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Олаф Гилл в ответ на критические высказывания в адрес соглашения, которое с 1 мая будет применяться на временной основе.

По его словам, в последнее время вокруг механизма распределения квот на импорт в ЕС со стороны партнеров по МЕРКОСУР распространяется "значительное количество фейковых новостей". Гилл подчеркнул, что Евросоюз сохраняет полный контроль над управлением импортными квотами в рамках всех торговых соглашений, включая договор с южноамериканским блоком.

Он пояснил, что страны блока вправе самостоятельно распределять общую квоту между собой, уведомляя об этом ЕС. При этом на 2026 год никакого внутреннего распределения квот еще не проводилось, а любые утверждения об обратном он назвал спекуляцией.

Еврокомиссия, добавил чиновник, продолжит активно участвовать в мониторинге распределения квот, отслеживать влияние на цены и общий рынок ЕС, а при необходимости - реагировать на возможные риски.

Ранее в Европарламенте высказывались опасения, что механизм квот может привести к преимуществу крупных экспортеров, прежде всего из Бразилии.

Соглашение между ЕС и МЕРКОСУР предусматривает снижение тарифов по широкому спектру товаров, открытие рынков и доступ европейских компаний к государственным закупкам в странах блока. В Еврокомиссии считают, что оно создаст новые возможности для экспорта, роста и занятости в Европе.