    Азербайджан стал полноправным членом Сети по экологизации финансовой системы

    30 апреля, 2026
    • 16:24
    Азербайджан стал полноправным членом Сети по экологизации финансовой системы

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принят в качестве полноправного члена Сети центральных банков и надзорных органов по экологизации финансовой системы (NGFS - Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System).

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, Центробанк в качестве полноправного члена Сети будет участвовать в деятельности рабочих групп, вносить вклад в коллективные исследования и извлекать из них пользу в таких областях, как анализ климатических сценариев, зеленое финансирование, климатические стресс-тесты, а также интеграция факторов устойчивого развития в денежно-кредитную политику и рамки пруденциального надзора.

    Вступление ЦБА в эту Сеть будет способствовать углублению его повестки устойчивого финансирования, включая внедрение "Зеленой таксономии", формирование рынка "зеленых облигаций" и применение раскрытий информации, связанных с климатическими рисками в финансовом секторе.

    Данное членство, являющееся одной из ключевых инициатив в направлении реализации Дорожной карты по устойчивому финансированию организации, также согласуется с национальными обязательствами Азербайджана в рамках Парижского климатического соглашения и политикой трансформации экономики в направлении зеленого, устойчивого развития.

    Сеть центральных банков и надзорных органов по экологизации финансовой системы создана по инициативе Банка Франции в декабре 2017 года во время Парижского климатического саммита. Цель образования Сети - обмен лучшими практиками и передовым опытом в области содействия развитию механизмов управления экологическими и климатическими рисками в финансовом секторе, мобилизации финансирования для поддержки перехода к устойчивой экономике.

    Образованная на добровольной основе, NGFS первоначально состояла из 8 участников, однако к началу 2026 года под эгидой организации объединились уже более 140 центральных банка и надзорных органа (члены NGFS), а также более 20 наблюдателей (в основном – международные организации).

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) NGFS Зеленое финансирование Климатические риски
