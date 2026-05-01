С сегодняшнего дня в Азербайджане запрещена ловля рыбы
АПК
- 01 мая, 2026
- 12:01
В Азербайджане с сегодняшнего дня в связи с нерестовым периодом запрещается промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов во всех водоемах.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, запрет будет действовать до 1 сентября.
В министерстве отметили. что нарушение данного запрета влечет ответственность в соответствии с КоАП и УК АР, и в отношении физических и юридических лиц будут приняты соответствующие административные меры.
Последние новости
23:08