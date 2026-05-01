Азербайджан приостанавливает сотрудничество с Европарламентом
- 01 мая, 2026
- 12:10
Азербайджан приостанавливает сотрудничество с Европейским парламентом.
Как передает Report, соответствующее положение отражено в проекте решения, обсужденном на пленарном заседании Милли Меджлиса сегодня.
Проект решения был поставлен на голосование и принят.
Согласно решению, все направления сотрудничества Милли Меджлиса с Европейским парламентом приостанавливаются. Также прекращается участие парламента в деятельности Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз - Азербайджан.
В соответствии с уставом Парламентской ассамблеи Евронест начинается выполнение процедурных правил о прекращении членства Милли Меджлиса в этой организации, и в течение процедурного периода делегация Милли Меджлиса не будет участвовать в мероприятиях Парламентской ассамблеи Евронест.
Напомним, что открывая очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса спикер парламент Сахиба Гафарова заявила, что Милли Меджлис рассмотрит вопрос, связанный с антиазербайджанской деятельностью Европейского парламента и примет ответные меры.
На заседании была сформирована специальная комиссия для подготовки текста соответствующего решения парламента, которую возглавил вице-спикер парламента Зияфет Аскеров.