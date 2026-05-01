    Азербайджан приостанавливает сотрудничество с Европарламентом

    Азербайджан приостанавливает сотрудничество с Европарламентом

    Азербайджан приостанавливает сотрудничество с Европейским парламентом.

    Как передает Report, соответствующее положение отражено в проекте решения, обсужденном на пленарном заседании Милли Меджлиса сегодня.

    Проект решения был поставлен на голосование и принят.

    Согласно решению, все направления сотрудничества Милли Меджлиса с Европейским парламентом приостанавливаются. Также прекращается участие парламента в деятельности Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз - Азербайджан.

    В соответствии с уставом Парламентской ассамблеи Евронест начинается выполнение процедурных правил о прекращении членства Милли Меджлиса в этой организации, и в течение процедурного периода делегация Милли Меджлиса не будет участвовать в мероприятиях Парламентской ассамблеи Евронест.

    Напомним, что открывая очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса спикер парламент Сахиба Гафарова заявила, что Милли Меджлис рассмотрит вопрос, связанный с антиазербайджанской деятельностью Европейского парламента и примет ответные меры.

    На заседании была сформирована специальная комиссия для подготовки текста соответствующего решения парламента, которую возглавил вице-спикер парламента Зияфет Аскеров.

