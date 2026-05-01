    • 01 мая, 2026
    • 12:03
    На освобожденных территориях Азербайджана обнаружено 32 массовых захоронения

    В ходе Первой Карабахской войны пропавшими без вести зарегистрированы 3 999 человек, еще шестеро считаются пропавшими без вести в результате 44-дневной Отечественной войны.

    Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

    Среди пропавших в Первой Карабахской войне 3 218 человек являлись военнослужащими, 781 - гражданскими лицами, в том числе 71 ребенок, 287 женщин и 319 пожилых людей. Из числа пропавших без вести 3 711 - мужчины, а 288 - женщины. Все шестеро пропавших без вести во Второй Карабахской войне были военнослужащими.

    В Комиссии сообщили, что до настоящего времени обнаружено 32 массовых захоронения, и в общей сложности найдены и эксгумированы останки 877 человек. Из них 309 были идентифицированы, останки 220 человек переданы семьям и захоронены.

    Отметим, что в январе-апреле текущего года были эксгумированы останки 46 человек, из них 11 были обнаружены в апреле.

    Azad edilmiş ərazilərdə indiyədək 32 kütləvi məzarlıq aşkar edilib
    32 mass graves discovered so far in Azerbaijan's liberated territories

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

