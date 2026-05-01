На освобожденных территориях Азербайджана обнаружено 32 массовых захоронения

В ходе Первой Карабахской войны пропавшими без вести зарегистрированы 3 999 человек, еще шестеро считаются пропавшими без вести в результате 44-дневной Отечественной войны.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Среди пропавших в Первой Карабахской войне 3 218 человек являлись военнослужащими, 781 - гражданскими лицами, в том числе 71 ребенок, 287 женщин и 319 пожилых людей. Из числа пропавших без вести 3 711 - мужчины, а 288 - женщины. Все шестеро пропавших без вести во Второй Карабахской войне были военнослужащими.

В Комиссии сообщили, что до настоящего времени обнаружено 32 массовых захоронения, и в общей сложности найдены и эксгумированы останки 877 человек. Из них 309 были идентифицированы, останки 220 человек переданы семьям и захоронены.

Отметим, что в январе-апреле текущего года были эксгумированы останки 46 человек, из них 11 были обнаружены в апреле.