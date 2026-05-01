    Azad edilmiş ərazilərdə indiyədək 32 kütləvi məzarlıq aşkar edilib

    Daxili siyasət
    • 01 may, 2026
    • 11:53
    Azad edilmiş ərazilərdə indiyədək 32 kütləvi məzarlıq aşkar edilib

    Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı 3999 nəfər itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınıb, 6 nəfər isə 44 günlük Vətən müharibəsində itkin düşmüş sayılır.

    Bu barədə "Report"a Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasından məlumat verilib.

    Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşənlərdən 3218 nəfər hərbçi, 781 nəfər mülki şəxs olub. Mülki şəxslərdən 71 nəfəri uşaq, 287 nəfəri qadın, 319 nəfəri qoca olub. İtkin düşənlərin 3711-i kişi, 288 nəfəri qadındır.

    İkinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş 6 nəfərin isə hamısı hərbçi olub.

    Komissiyadan bildirilib ki, indiyədək 32 kütləvi məzarlıq aşkar edilib və ümumilikdə 877 nəfərə aid insan qalıqları tapılaraq ekshumasiya olunub. Onlardan 309 nəfəri identifikasiya edilib, 220 nəfərin qalıqları ailələrinə təhvil verilib və dəfn olunub.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-aprel ayları ərzində 46 nəfərin qalıqları ekshumasiya edilib, onlardan 11 nəfəri aprel ayı ərzində aşkar olunub.

    44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi) Əsir və itkin düşmüş şəxslər
    На освобожденных территориях Азербайджана обнаружено 32 массовых захоронения
    32 mass graves discovered so far in Azerbaijan's liberated territories

    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    22:34

    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    22:30

    Əraqçi Lavrov ilə ABŞ-İran danışıqlarını müzakirə edib

