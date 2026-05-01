    Внешняя политика
    • 01 мая, 2026
    • 11:59
    Байрамов обсудил с главой МККК гуманитарное сотрудничество и региональную повестку

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял президента Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяну Сполярич Эггер.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны подчеркнули долгосрочный и основанный на доверии характер сотрудничества между Азербайджаном и МККК, а также отметили важность продолжения регулярных контактов.

    Стороны обсудили гуманитарные инициативы МККК в регионе, при этом особое внимание было уделено значению поддержки, оказываемой Азербайджаном этим усилиям.

    Байрамов отметил, что на фоне напряженности и военных действий в регионе Ближнего Востока, Азербайджан неизменно придерживается гуманитарных принципов, в том числе оказывая гуманитарную помощь Ирану.

    На встрече было подчеркнуто, что современные вооруженные конфликты, в первую очередь, наносят тяжелый ущерб гражданскому населению, в связи с чем международному сообществу необходимо активизировать усилия в этой сфере. В этом контексте отмечена приверженность Азербайджана международному праву и международному гуманитарному праву, а также последовательное соблюдение этих принципов.

    Стороны также обсудили шаги по обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе в постконфликтный период. Министр проинформировал о предпринимаемых мерах по продвижению мирной повестки между Азербайджаном и Арменией и укреплению взаимного доверия.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Джейхун Байрамов Международный комитет Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Эскалация на Ближнем Востоке
    Фото
    Фото
    Последние новости

    01:14

    Другие
    00:39

    Другие страны
    00:13

    В регионе
    23:50

    Другие страны
    23:43

    В регионе
    23:37

    Другие страны
    23:21

    Происшествия
    23:18

    Другие страны
    23:12

    Другие страны
    Лента новостей