Байрамов обсудил с главой МККК гуманитарное сотрудничество и региональную повестку

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял президента Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяну Сполярич Эггер.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны подчеркнули долгосрочный и основанный на доверии характер сотрудничества между Азербайджаном и МККК, а также отметили важность продолжения регулярных контактов.

Стороны обсудили гуманитарные инициативы МККК в регионе, при этом особое внимание было уделено значению поддержки, оказываемой Азербайджаном этим усилиям.

Байрамов отметил, что на фоне напряженности и военных действий в регионе Ближнего Востока, Азербайджан неизменно придерживается гуманитарных принципов, в том числе оказывая гуманитарную помощь Ирану.

На встрече было подчеркнуто, что современные вооруженные конфликты, в первую очередь, наносят тяжелый ущерб гражданскому населению, в связи с чем международному сообществу необходимо активизировать усилия в этой сфере. В этом контексте отмечена приверженность Азербайджана международному праву и международному гуманитарному праву, а также последовательное соблюдение этих принципов.

Стороны также обсудили шаги по обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе в постконфликтный период. Министр проинформировал о предпринимаемых мерах по продвижению мирной повестки между Азербайджаном и Арменией и укреплению взаимного доверия.