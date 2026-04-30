İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı BOKT-lardan birinin vəzifəli şəxsini cərimələyib

    Maliyyə
    • 30 aprel, 2026
    • 11:10
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı BOKT-lardan birinin vəzifəli şəxsini cərimələyib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Kredaqro" MMC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) vəzifəli şəxsini inzibati məsuliyyətə cəlb edib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumun apardığı cari nəzarət tədbirləri çərçivəsində "Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında" qanunun 22.1-ci maddəsinin və "Kredit təşkilatlarının borcalanları haqqında məlumatın Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinə verilməsi Qaydası"nın 3.3-cü bəndinin tələblərinin pozulması halları aşkarlanıb. Nəticədə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 440.1-ci maddəsinə müvafiq olaraq, "Kredaqro"nun vəzifəli şəxsi 10 min manat cərimə olunub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Kredaqro MMC Bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT)
    ЦБА оштрафовал должностное лицо НБКО Kredaqro

