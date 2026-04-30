Юрий Камаев награжден орденом "Шохрат"
Внутренняя политика
- 30 апреля, 2026
- 16:38
Юрий Камаев награжден орденом "Шохрат".
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Юрий Петрович Камаев награжден за продолжительную эффективную деятельность в органах безопасности Азербайджана и высокопрофессиональное исполнение служебного долга.
Последние новости
01:14
Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов СШАДругие
00:39
Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценариемДругие страны
00:13
CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем ВостокеВ регионе
23:50
Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языкеДругие страны
23:43
Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с ИраномВ регионе
23:37
Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в ЛиванеДругие страны
23:21
TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
23:18
VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинахДругие страны
23:12