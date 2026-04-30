В Огузе задержаны двое подозреваемых в наркокурьерстве с 13 кг марихуаны
Происшествия
- 30 апреля, 2026
- 11:33
В ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Огузе полиция задержала двух подозреваемых в наркокурьерстве.
Как сообщили Report в региональной группе МВД Азербайджана, задержанными оказались ранее судимые Пярвиз Махмудов, 39 лет, и Ханлар Абдуллаев, 34 года.
У них изъято более 13 кг марихуаны. Оба признались, что наркотики предназначались для сбыта.
По факту задержания возбуждено уголовное дело.
Решением суда в отношении задержанных лиц чаще всего избирается мера пресечения в виде заключения под стражу (арест).
