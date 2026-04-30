    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Oğuzda narkokuryerlikdə təqsirləndirilən şəxslər həbs olunub

    Hadisə
    30 aprel, 2026
    • 11:11
    Oğuzda narkokuryerlikdə təqsirləndirilən şəxslər həbs olunub

    Oğuzda narkokuryerlikdə təqsirləndirilən iki nəfər həbs olunub.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin regional qrupundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, keçirilən tədbirlərlə əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş 39 yaşlı Pərviz Mahmudov və 34 yaşlı Xanlar Abdullayev narkokuryerlikdə şübhəli bilindikləri üçün saxlanılıblar. Onlardan 13 kiloqramdan artıq marixuana aşkarlanıb.

    Saxlanılan şəxslər narkotiki satmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, hər iki şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Narkotik maddələr Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Oğuz rayonu
    В Огузе задержаны двое подозреваемых в наркокурьерстве с 13 кг марихуаны

