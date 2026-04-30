    Экология
    • 30 апреля, 2026
    • 11:11
    Азербайджан 5 июня примет Всемирный день окружающей среды

    Азербайджан примет Всемирный день окружающей среды в Баку 5 июня 2026 года.

    Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, мероприятие пройдет в рамках партнерства с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

    Девиз мероприятия - "Вдохновляясь природой. Ради климата. Ради нашего будущего".

    Эстафету проведения дня окружающей среды Азербайджан принял на мероприятии в Корее в 2024 году.

    Всемирный день окружающей среды учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году и остается одной из крупнейших международных экологических платформ, объединяющих миллионы людей.

    Азербайджан расширяет охраняемые природные территории, реализует проекты по сохранению биоразнообразия, восстановлению экосистем и борьбе с изменением климата. Как сторона Парижского соглашения, страна также взяла обязательства по сокращению выбросов и развивает возобновляемую энергетику.

    Азербайджан, продолжая динамику, заданную председательством на COP29, посредством данного мероприятия стремится внести вклад в укрепление международного сотрудничества и практическую реализацию экологических обязательств.

    Азербайджан и Программа ООН по окружающей среде приглашают присоединиться к инициативе и совместно работать над защитой окружающей среды.

    Всемирный день окружающей среды ЮНЕП
    Последние новости

    01:48

    Внутренняя политика
    01:14

    Другие
    00:39

    Другие страны
    00:13

    В регионе
    23:50

    Другие страны
    23:43

    В регионе
    23:37

    Другие страны
    23:21

    Происшествия
    23:18

    Другие страны
    Лента новостей