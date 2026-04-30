Азербайджан 5 июня примет Всемирный день окружающей среды

Азербайджан примет Всемирный день окружающей среды в Баку 5 июня 2026 года.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, мероприятие пройдет в рамках партнерства с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Девиз мероприятия - "Вдохновляясь природой. Ради климата. Ради нашего будущего".

Эстафету проведения дня окружающей среды Азербайджан принял на мероприятии в Корее в 2024 году.

Всемирный день окружающей среды учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году и остается одной из крупнейших международных экологических платформ, объединяющих миллионы людей.

Азербайджан расширяет охраняемые природные территории, реализует проекты по сохранению биоразнообразия, восстановлению экосистем и борьбе с изменением климата. Как сторона Парижского соглашения, страна также взяла обязательства по сокращению выбросов и развивает возобновляемую энергетику.

Азербайджан, продолжая динамику, заданную председательством на COP29, посредством данного мероприятия стремится внести вклад в укрепление международного сотрудничества и практическую реализацию экологических обязательств.

Азербайджан и Программа ООН по окружающей среде приглашают присоединиться к инициативе и совместно работать над защитой окружающей среды.