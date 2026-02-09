Житель Локбатана скончался от отравления лекарством
Происшествия
- 09 февраля, 2026
- 18:05
В Баку 36-летний мужчина скончался в результате отравления лекарственным препаратом.
Как сообщает Report, житель поселка Локбатан Гарадагского района Искендер Гаджибаба оглу Гаджиев (1990 г.р.) был госпитализирован с диагнозом отравление лекарственным препаратом.
Несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице.
По факту проводится расследование.
