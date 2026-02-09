Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Житель Локбатана скончался от отравления лекарством

    Происшествия
    • 09 февраля, 2026
    • 18:05
    В Баку 36-летний мужчина скончался в результате отравления лекарственным препаратом.

    Как сообщает Report, житель поселка Локбатан Гарадагского района Искендер Гаджибаба оглу Гаджиев (1990 г.р.) был госпитализирован с диагнозом отравление лекарственным препаратом.

    Несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице.

    По факту проводится расследование.

    Lökbatanda 36 yaşlı kişi dərmandan zəhərlənərək ölüb
