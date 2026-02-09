Lökbatanda 36 yaşlı kişi dərmandan zəhərlənərək ölüb
Hadisə
- 09 fevral, 2026
- 17:52
Bakıda 36 yaşlı kişi dərmandan zəhərlənərək ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbə sakini - 1990-cı il təvəllüdlü İsgəndər Hacıbaba oğlu Hacıyev dərmandan zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.
Həkimlərin səyinə baxmayaraq, o, xəstəxanada ölüb.
Araşdırma aparılır.
