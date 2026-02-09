Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Ереване стартовали переговоры Вэнса и Пашиняна

    В регионе
    • 09 февраля, 2026
    • 18:08
    В Ереване стартовали переговоры Вэнса и Пашиняна

    В Ереване стартовали переговоры вице-президента США Джей Ди Вэнса и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Джей Ди Вэнс прибыл в резиденцию премьер-министра Армении, где его приветствовал Никол Пашинян. Переговоры проходят в формате тет-а-тет, за закрытыми дверями.

    Отметим, что Вэнс и его супруга Уша прибыли сегодня в Армению с официальным визитом. Ранее сообщалось, что он посетит Армению 9–10 февраля, а 10–11 февраля - Азербайджан.

    Армения США Джей Ди Вэнс Пашинян переговоры
    Фото
    İrəvanda Cey Di Vens və Nikol Paşinyanın görüşü başlayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    18:38

    СМИ: НАТО в ближайшие дни планирует начать миссию "Арктический часовой"

    Другие страны
    18:35

    Посольство США: Визит Венса в Баку подтверждает приверженность стран расширению сотрудничества

    Внешняя политика
    18:34

    НОК Азербайджана добился реакции по провокации армянских фигуристов на Олимпиаде

    Индивидуальные
    18:27

    Офис премьера: Кир Стармер не собирается уходить в отставку

    Другие страны
    18:16

    Гарафулич и Акгюн обсудили поддержку Азербайджана в рамках WUF13

    Внешняя политика
    18:09

    Грузия становится членом "Евразийского транспортного маршрута"

    Инфраструктура
    18:08
    Фото

    В Ереване стартовали переговоры Вэнса и Пашиняна

    В регионе
    18:05

    Житель Локбатана скончался от отравления лекарством

    Происшествия
    17:58

    Азербайджанский инвестиционный холдинг выбирает страховщика

    Финансы
    Лента новостей