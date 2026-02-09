В Ереване стартовали переговоры Вэнса и Пашиняна

В Ереване стартовали переговоры вице-президента США Джей Ди Вэнса и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Джей Ди Вэнс прибыл в резиденцию премьер-министра Армении, где его приветствовал Никол Пашинян. Переговоры проходят в формате тет-а-тет, за закрытыми дверями.

Отметим, что Вэнс и его супруга Уша прибыли сегодня в Армению с официальным визитом. Ранее сообщалось, что он посетит Армению 9–10 февраля, а 10–11 февраля - Азербайджан.