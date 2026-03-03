"Хезболлах" официально объявила о вступлении в войну с Израилем

Радикальная группировка "Хезболлах" заявила о своем официальном вступлении в войну с Израилем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

В заявлении группировки подчеркивается, что ранее они неоднократно предупреждали о "невозможности оставлять действия без ответа". Нанесенные удары названы "оборонительной мерой и законным правом", направленным на прекращение ликвидаций и разрушений "всеми доступными средствами".

Кроме того, "Хезболлах" взяла на себя ответственность за запуск беспилотников по израильской территории в ночь накануне.

Также группировка заявила о нанесении ударов по базе управления воздушным движением на горе Мерон и авиабазе Рамат-Давид. По ее утверждению, в 06:30 утра ракетному обстрелу подверглась база ЦАХАЛ на Голанских высотах.

В свою очередь, израильская сторона заявляла, что все ракетные пуски за последний час были произведены с территории Ирана.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), были перехвачены два беспилотных летательных аппарата, запущенных из Ливана. Сообщений о попаданиях или пострадавших не поступало.