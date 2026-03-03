КСИР сообщил о гибели пяти военных ВВС и ВМС в результате ударов США и Израиля
В регионе
- 03 марта, 2026
- 11:11
Пять военных ВМС и ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли в результате ударов США и Израиля по иранской провинции Бушер.
Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на заявление КСИР.
"В результате атак США и Израиля по районам Джам и Даййер провинции Бушер погибли 5 военных ВВС и ВМС КСИР", - сказано в сообщении.
Последние новости
11:34
Цены на газ в Европе превысили $600 из-за перекрытия Ираном Ормузского проливаЭнергетика
11:30
Денежная база в Азербайджане за год выросла на 15%Финансы
11:28
ЦАХАЛ занял несколько позиций на юге ЛиванаДругие страны
11:27
Посольство США в Израиле сообщило о проблемах с эвакуацией американских гражданДругие страны
11:27
В ММ обсуждается ежегодный доклад омбудсменаМилли Меджлис
11:23
Ильхам Алиев поздравил президента БолгарииВнешняя политика
11:21
Валютные резервы ЦБА в феврале выросли на $50,6 млнФинансы
11:18
Грузия за два месяца депортировала 544 иностранцаВ регионе
11:15