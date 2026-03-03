КСИР сообщил о гибели пяти военных ВВС и ВМС в результате ударов США и Израиля

Пять военных ВМС и ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли в результате ударов США и Израиля по иранской провинции Бушер.

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на заявление КСИР.

"В результате атак США и Израиля по районам Джам и Даййер провинции Бушер погибли 5 военных ВВС и ВМС КСИР", - сказано в сообщении.