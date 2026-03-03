İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində SEPAH-ın beş hərbçisi ölüb

    Region
    • 03 mart, 2026
    • 11:36
    ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində SEPAH-ın beş hərbçisi ölüb

    ABŞ və İsrailin İranın Buşehr əyalətinə endirdiyi zərbələr nəticəsində İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz (HDQ) və Hərbi Hava (HHQ) qüvvələrinin beş hərbçisi ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran mediası SEPAH-ın bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    "ABŞ və İsrailin Buşehr əyalətinin Cam və Dəyyər rayonlarına hücumları nəticəsində Korpusun beş hərbçisi həlak olub", - məlumatda bildirilib.

    İrana hərbi zərbələr İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusu (SEPAH)
    КСИР сообщил о гибели пяти военных ВВС и ВМС в результате ударов США и Израиля
    IRGC says 5 Air Force, Navy personnel kiled in US, Israeli strikes

    Son xəbərlər

    13:03

    Son iki saatda daha 83 nəfər İrandan Azərbaycana təxliyə edilib

    Xarici siyasət
    13:01

    Ali Məhkəmə Qobuda arvadını və körpə qızını öldürməkdə təqsirləndirilən şəxslə bağlı qərar verib

    Hadisə
    13:00

    Amil Həmzəyev: "18 xallıq üstünlüyü yorğunluq səbəbindən qoruya bilmədik"

    Komanda
    12:58

    Oman Sultanlığı Dukm limanındakı yanacaq çənlərinə dron hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    12:53

    Zafer Demircan: "Bərpa olunan enerji Azərbaycan və Türkiyə üzərindən Avropaya çatdırılacaq"

    Energetika
    12:52

    "Instagram" son 3 ayda Azərbaycandakı bazar payının 64 %-ni itirib

    İKT
    12:48

    "AniPay" mobil tətbiqi və anipay.az saytının fəaliyyəti dayandırılır

    Maliyyə
    12:45

    İsraildə son sutkada İran hücumlarından zərər çəkən 289 nəfər xəstəxanalara çatdırılıb

    Digər ölkələr
    12:45

    İlin ilk Ay tutulması başlayıb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti