ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində SEPAH-ın beş hərbçisi ölüb
Region
- 03 mart, 2026
- 11:36
ABŞ və İsrailin İranın Buşehr əyalətinə endirdiyi zərbələr nəticəsində İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz (HDQ) və Hərbi Hava (HHQ) qüvvələrinin beş hərbçisi ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran mediası SEPAH-ın bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
"ABŞ və İsrailin Buşehr əyalətinin Cam və Dəyyər rayonlarına hücumları nəticəsində Korpusun beş hərbçisi həlak olub", - məlumatda bildirilib.
Son xəbərlər
13:03
Son iki saatda daha 83 nəfər İrandan Azərbaycana təxliyə edilibXarici siyasət
13:01
Ali Məhkəmə Qobuda arvadını və körpə qızını öldürməkdə təqsirləndirilən şəxslə bağlı qərar veribHadisə
13:00
Amil Həmzəyev: "18 xallıq üstünlüyü yorğunluq səbəbindən qoruya bilmədik"Komanda
12:58
Oman Sultanlığı Dukm limanındakı yanacaq çənlərinə dron hücumunu pisləyibDigər ölkələr
12:53
Zafer Demircan: "Bərpa olunan enerji Azərbaycan və Türkiyə üzərindən Avropaya çatdırılacaq"Energetika
12:52
"Instagram" son 3 ayda Azərbaycandakı bazar payının 64 %-ni itiribİKT
12:48
"AniPay" mobil tətbiqi və anipay.az saytının fəaliyyəti dayandırılırMaliyyə
12:45
İsraildə son sutkada İran hücumlarından zərər çəkən 289 nəfər xəstəxanalara çatdırılıbDigər ölkələr
12:45