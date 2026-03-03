Дипмиссии США в Кувейте и Саудовской Аравии ограничили деятельность
В связи с сохраняющейся напряженной обстановкой на Ближнем Востоке посольства США в Кувейте и Саудовской Аравии ограничили свою деятельность.
Как передает Report, об этом говорится в соцсетях ведомств.
В частности, посольство США в Кувейте приостановило работу. Все запланированные приемы, включая экстренные, отменены. Информация о возвращении к штатному режиму работы будет предоставлена дополнительно.
Представительство США в Саудовской Аравии приостановило оказание консульских услуг после недавней атаки Ирана.
"Режим самоизоляции в Джидде, Эр-Рияде и Дахране остается в силе, и гражданам США настоятельно рекомендуется продолжать его соблюдать", - отмечает дипмиссия в Саудовской Аравии.
