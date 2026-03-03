İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 11:28
    ABŞ Küveyt və Səudiyyə Ərəbistanındakı səfirliklərinin fəaliyyətini məhdudlaşdırıb

    Yaxın Şərqdə davam edən gərginliklə əlaqədar ABŞ-nin Küveyt və Səudiyyə Ərəbistanındakı səfirliklərinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomatik nümayəndəliklərin sosial şəbəkə hesablarında bildirilib.

    Xüsusilə, ABŞ-nin Küveytdəki səfirliyi fəaliyyətini dayandırıb. Təcililər də daxil olmaqla, bütün planlaşdırılmış qəbullar ləğv edilib. Normal iş rejiminə qayıdış barədə məlumat təqdim olunacaq.

    Bundan əlavə, ABŞ-nin Səudiyyə Ərəbistanındakı nümayəndəliyi İranın son hücumundan sonra konsulluq xidmətlərinin göstərilməsini dayandırıb.

    "Ciddə, Ər-Riyad və Dəhranda özünütəcrid rejimi qüvvədə qalır və ABŞ vətəndaşlarına ona riayət etməyə davam etmək tövsiyə olunur", - Səudiyyə Ərəbistanındakı diplomatik missiyadan qeyd edilib.

    Дипмиссии США в Кувейте и Саудовской Аравии ограничили деятельность
    US halts embassy services in Kuwait, Saudi Arabia over security concerns

