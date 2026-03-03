Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Иран ударил БПЛА по мосту, связывающему Бахрейн и Саудовскую Аравию

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 10:45
    Иран беспилотником нанес удар по мосту короля Фахда в Персидском заливе, который связывает Бахрейн и Саудовскую Аравию.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr.

    Отмечается, что Соединенные Штаты могли выводить свой военный контингент из Бахрейна, используя этот инфраструктурный объект, длина которого составляет 25 км.

