Иран ударил БПЛА по мосту, связывающему Бахрейн и Саудовскую Аравию

Иран беспилотником нанес удар по мосту короля Фахда в Персидском заливе, который связывает Бахрейн и Саудовскую Аравию.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr.

Отмечается, что Соединенные Штаты могли выводить свой военный контингент из Бахрейна, используя этот инфраструктурный объект, длина которого составляет 25 км.