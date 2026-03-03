Иран ударил БПЛА по мосту, связывающему Бахрейн и Саудовскую Аравию
Другие страны
- 03 марта, 2026
- 10:45
Иран беспилотником нанес удар по мосту короля Фахда в Персидском заливе, который связывает Бахрейн и Саудовскую Аравию.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr.
Отмечается, что Соединенные Штаты могли выводить свой военный контингент из Бахрейна, используя этот инфраструктурный объект, длина которого составляет 25 км.
Последние новости
10:52
Эми Карлон представит США на заседании министров в рамках КС по ЮГКЭнергетика
10:45
Иран ударил БПЛА по мосту, связывающему Бахрейн и Саудовскую АравиюДругие страны
10:33
АЖД назначили дополнительные рейсы по маршруту Баку-Газах-БакуИнфраструктура
10:31
ЦАХАЛ: Из Ливана по северу Израиля выпущено пять ракетДругие страны
10:30
Посол Украины: Энергобезопасность - вопрос геополитики и стратегической автономии ЕвропыВнешняя политика
10:26
Золото подорожало более чем на 1% из-за эскалации конфликта на Ближнем ВостокеФинансы
10:22
Ильхам Алиев принимает участие в 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по ЮГКВнешняя политика
10:14
Здание гостелерадиокомпании Ирана подверглось авиаударамВ регионе
10:01