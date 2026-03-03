İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İran Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanını birləşdirən körpünü PUA ilə vurub

    
    • 03 mart, 2026
    • 11:02
    İran pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ilə Fars körfəzində Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanını birləşdirən Kral Fəhd körpüsünə zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mehr" agentliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, ABŞ bu infrastruktur obyektindən istifadə edərək hərbi kontingentini Bəhreyndən çıxara bilərdi.

    Иран ударил БПЛА по мосту, связывающему Бахрейн и Саудовскую Аравию

