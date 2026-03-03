Пашинян едет в Грузию с рабочим визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Грузию с рабочим визитом 3-4 марта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу грузинского правительства.

Согласно информации, в Тбилиси он проведет встречу с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе. Также под председательством Ираклия Кобахидзе и Никола Пашиняна состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Грузия-Армения, после чего премьеры сделают совместные заявления для СМИ.

Пашиняна в ходе визита будет сопровождать широкая делегация в составе главы Администрации премьер-министра Араика Арутюняна, министра иностранных дел Арарата Мирзояна, министра образования, науки, культуры и спорта Жанны Андреасян, министра территориального управления и инфраструктуры Давида Худатяна, министра экономики Геворга Папояна и заместителя министра иностранных дел Ваана Костаняна.