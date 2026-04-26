    В Баку спасли водителя после тяжелого ДТП с участием грузовиков

    Происшествия
    • 26 апреля, 2026
    • 12:48
    В Баку спасли водителя после тяжелого ДТП с участием грузовиков

    На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на Внешней кольцевой дороге в Ясамальском районе Баку, а также о том, что один из граждан оказался заблокирован в автомобиле.

    Как сообщили Report в МЧС, на место происшествия незамедлительно были привлечены спасатели Службы спасения особого риска.

    После оценки оперативной обстановки было установлено, что ДТП произошло с участием автомобилей марки Mercedes Sprinter и Shacman. В результате аварии водитель Mercedes Sprinter оказался зажат в деформированном транспортном средстве.

    С помощью специального аварийно-спасательного оборудования спасатели извлекли из автомобиля водителя Mercedes Sprinter - Орхана Алиджавад оглу Джавадова 1988 года рождения - и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

    По факту происшествия соответствующие структуры проводят расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Ясамальский район Бакинское городское кольцо
    Bakıda yük maşınları toqquşub, sürücü xilas edilib

