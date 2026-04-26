    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə paytaxtın Yasamal rayonu, Kənar dairəvi yolda yol-nəqliyyat qəzasının baş verməsi və vətəndaşın avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.

    FHN-dən "Report"a verilən məlumata görə, dərhal əraziyə FHN-in Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin xilasediciləri cəlb edilib.

    Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən "Mercedes Sprinter" və "Shacman" markalı avtomobillərin iştirakı ilə yol-qəza hadisəsinin baş verdiyi və sürücünün deformasiyaya uğramış avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qaldığı müəyyən olunub.

    Xilasedicilər xüsusi xilasetmə vasitələrinin köməyi ilə "Mercedes Sprinter" markalı avtomobilin sürücüsü, 1988-ci il təvəllüdlü Cavadov Orxan Əlicavad oğlunu xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər.

    Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.

    Son xəbərlər

    12:30

    Fidan ABŞ, Pakistan və İran nümayəndələri ilə Tehranla danışıqları müzakirə edib

    Region
    12:12

    "Arsenal" Premyer Liqada yeni rekorda imza atıb

    Futbol
    12:08
    Video

    Bakıda yük maşınları toqquşub, sürücü xilas edilib

    Hadisə
    11:49

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    11:41

    Avropa Güləş İttifaqı Xetaq Qazyumovu ilin məşqçisi seçib

    Fərdi
    11:33

    Makron Aİ-nin özünü müdafiə edəcəyinə əmindir

    Digər ölkələr
    11:26

    İran ABŞ ilə danışıqların bərpası üçün şərtlərini açıqlayıb

    Region
    11:17

    Daşkəsən və Gədəbəyə qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    11:15

    Yaponiyada 1400 yanğınsöndürən güclü meşə yanğınları ilə mübarizə aparır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti