    В Баку ожидается сильный ветер, в регионах пройдут дожди

    • 26 апреля, 2026
    • 13:01
    В Баку ожидается сильный ветер, в регионах пройдут дожди
    Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 27 апреля ночью и утром в столице местами возможен туман.

    Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится сильным северо-западным. Температура воздуха ночью составит 9–13 градусов тепла, днем - 16-20 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 757 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью ожидается на уровне 70–75%, днем - 55–60%.

    В регионах Азербайджана, преимущественно в горных и предгорных районах, прогнозируются осадки. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные дожди, грозы и град, а в высокогорье - снег.

    Кроме того, местами ожидается туман, а также порывистый западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 8–12 градусов тепла, днем - 21–26 градусов тепла, в горах ночью - 3–8 градусов тепла, днем - 10–15 градусов тепла.

    Bakıda güclü külək əsəcək, rayonlarda yağış yağacaq

