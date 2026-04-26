    Bakıda güclü külək əsəcək, rayonlarda yağış yağacaq

    26 aprel, 2026
    • 12:37
    Bakıda güclü külək əsəcək, rayonlarda yağış yağacaq

    Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, aprelin 27-də Bakıda gecə və səhər arabir duman olacaq.

    Eyni zamanda mülayim cənub-qərb küləyi axşama doğru güclü şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 9-13° isti, gündüz 16-20° isti olacaq, atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət isə gecə 70-75%, gündüz 55-60 % olacaq.

    Azərbaycanın rayonlarına gəlincə, sabah hava şəraitinin əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısamüddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var.

    Bundan başqa ayrı-ayrı yerlərdə arabir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 8-12° isti, gündüz 21-26° isti, dağlarda gecə 3-8° isti, gündüz 10-15° isti olacaq.

    В Баку ожидается сильный ветер, в регионах пройдут дожди

    Son xəbərlər

    15:25
    Foto

    ASİNF "Prezident Kuboku 2026" öncəsi Ağdərə sakinləri ilə görüş keçirib

    Komanda
    15:12

    Yollarda görünüş 300 metrədək məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    15:03

    Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək

    Ekologiya
    14:57

    Ukrayna Türkiyədə keçiriləcək NATO sammitində təmsil olunacaq

    Region
    14:45

    Zelenski: Döyüşdə irəliləyiş əldə etməyən Rusiya Ukraynanın vacib infrastrukturuna hücumlarını artırır

    Digər ölkələr
    14:36

    Bu gün IX sinif şagirdləri imtahan veriblər - YENİLƏNİB

    Elm və təhsil
    14:25
    Foto

    Kürdə suyun artması İmişlinin daha 2 kəndində fəsadlar törədib

    Hadisə
    14:17

    Xocalı rayonu sakini minaya düşüb, ayağından xəsarət alıb

    Hadisə
    14:04

    "Liverpul" Abde Ezzalzulini heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti