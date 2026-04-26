    Наука и образование
    • 26 апреля, 2026
    • 13:21
    Проведен пробный экзамен по общим знаниям в рамках VI конкурса Yüksəliş

    Проведен первый пробный экзамен по общим знаниям в рамках VI конкурса Yüksəliş (Восхождение).

    Как сообщили Report, он проведен для ознакомления участников с экзаменационной системой, форматами вопросов и техническим процессом.

    В экзамене, который начался в 11:00 и продолжался 90 минут, приняли участие 6 747 человек. Он включал по 25 вопросов для каждого блока, среди которых "Азербайджанский блок", "Мировой блок", "Основы управления" и "Современные тренды".

    Те, кто не смог подключиться к пробному экзамену, в течение 24 часов после его завершения могут перейти на экзаменационную платформу через личный кабинет и ознакомиться с вопросами.

    Отметим, что основной экзамен по общим знаниям состоится 2–3 мая. Участники, набравшие на основном экзамене минимум 60 баллов, получат право участвовать в следующем этапе конкурса.

    В этом году в экзамен по общим знаниям введен ряд изменений. Так, из 25 вопросов, представленных по каждому блоку, 15 являются закрытыми, ряд из них в аудиформате, а 10 - открытыми. Кроме того, на вопросы в блоках необходимо отвечать последовательно, и возврат к предыдущим вопросам невозможен. По этой причине участникам важно внимательно читать и отвечать на каждый вопрос.

    В день экзамена call-центр 1820 конкурса Yüksəliş, аккаунты в соцсетях и электронный почтовый адрес [email protected] работали в усиленном режиме.

    Конкурс Yüksəliş учрежден Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Победители конкурса получают годовой индивидуальный план развития от менторов и денежное вознаграждение в размере 20 тысяч манатов.

    Распоряжение о проведении VI конкурса Yüksəliş было подписано президентом Азербайджана 10 декабря 2025 года. Количество подавших заявки на участие в данном этапе превысило 10 тысяч человек.

    Altıncı "Yüksəliş" müsabiqəsinin ümumi biliklər üzrə ilk sınaq imtahanı keçirilib

