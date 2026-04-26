Макрон уверен в способности ЕС защитить себя
- 26 апреля, 2026
Президент Эмманюэль Макрон подтвердил способность Европы обеспечивать собственную безопасность, напомнив, что положение о взаимной обороне, закрепленное в договоре Европейский союз, не является пустой формальностью.
Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, французский лидер отметил, что соответствующий механизм уже доказал свою эффективность на практике. После атаки беспилотников на британскую авиабазу на Кипр 28 февраля несколько стран-членов ЕС направили Кипру военную помощь.
"Что касается пункта 7 статьи 42, то это вовсе не просто слова. Мы знаем это, для нас все предельно ясно, и здесь нет места ни для трактовок, ни для неопределенности", - заявил Макрон.
