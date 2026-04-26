Makron Aİ-nin özünü müdafiə edəcəyinə əmindir
Digər ölkələr
- 26 aprel, 2026
- 11:33
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Avropanın özünü müdafiə etmək qabiliyyətini təsdiqləyərək, Avropa İttifaqı müqaviləsində təsbit edilmiş qarşılıqlı müdafiə bəndinin sadəcə sözlərdən ibarət olmadığını xatırlatdı.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Guardian" qəzeti məlumat verib.
Fransa Prezidenti bildirib ki, müvafiq bənd artıq praktikada effektivliyini sübut edib. 28 fevralda adadakı Britaniya aviabazasına pilotsuz təyyarə hücumundan sonra bir neçə Aİ üzvü ölkəsi Kiprə hərbi yardım göndərib:
"42-ci maddənin 7-ci bəndinə gəldikdə isə, bunlar sadəcə sözlər deyil. Bilirik ki, bu, bizim üçün aydındır və şərhə və ya qeyri-müəyyənliyə yer yoxdur".
