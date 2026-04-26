    Пезешкиан: Иран не пойдет на переговоры под давлением и угрозами

    26 апреля, 2026
    • 11:38
    Пезешкиан: Иран не пойдет на переговоры под давлением и угрозами

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о противоречии между действиями США и их заявлениями о поиске дипломатического решения конфликта.

    Как передает Report, его цитирует Press TV.

    По словам Пезешкиана, с одной стороны Вашингтон заявляет о готовности к переговорам, а с другой - продолжает оказывать давление на Тегеран.

    По мнению президента Ирана, такая политика не способствует урегулированию ситуации.

    "Иран не пойдет на вынужденные переговоры под давлением, угрозами или в условиях блокады (иранских портов - ред.)", - подчеркнул он.

    Отметим, что на данный момент между США и Ираном установлен режим прекращения огня, однако американские войска продолжают блокировать иранские порты в Ормузском проливе. Через пролив ежедневно проходит всего пять судов по сравнению со 130 до начала конфликта.

    12:23

    Глава МИД Ирана и султан Омана обсудили усилия по деэскалации в регионе

    Происшествия
    12:07

    Европейский союз борьбы признал Хетага Газюмова тренером года

    Индивидуальные
    12:00

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    11:54

    Макрон уверен в способности ЕС защитить себя

    Другие страны
    11:38

    Пезешкиан: Иран не пойдет на переговоры под давлением и угрозами

    В регионе
    11:32

    В ряде районов Азербайджана идет снег, в Баку усилился ветер

    Экология
    11:18

    "Арсенал" установил новый рекорд АПЛ

    Футбол
    11:03

    В Турции произошли два землетрясения подряд

    В регионе
    10:57

    В Японии 1 400 пожарных борются с масштабными лесными пожарами

    Другие страны
