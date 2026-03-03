İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Nikol Paşinyan Gürcüstana səfər edəcək

    Region
    • 03 mart, 2026
    • 10:59
    Nikol Paşinyan Gürcüstana səfər edəcək
    Nikol Paşinyan

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan martın 3-4-də Gürcüstana işgüzar səfər edəcək.

    "Report"un Gürcüstan bürosu hökumətə istinadən xəbər verir ki, N.Paşinyan ölkənin Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə görüşəcək.

    Səfər çərçivəsində iki ölkə liderinin üzbəüz görüşü planlaşdırılır.

    Görüşdən sonra Kobaxidze və Paşinyanın həmsədrlik etdiyi Gürcüstan–Ermənistan Hökumətlərarası İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının iclası keçiriləcək.

    Baş nazirlər media üçün birgə bəyanatla çıxış edəcəklər.

    Məlumata görə, Nikol Paşinyan Gürcüstana geniş nümayəndə heyəti ilə gələcək. Heyətin tərkibində Baş nazir Administrasiyasının rəhbəri Araik Harutyunyan, xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan, təhsil, elm, mədəniyyət və idman naziri Janna Andreasyan, ərazi idarəetməsi və infrastruktur naziri Davit Xudatyan, iqtisadiyyat naziri Gevorq Papoyan və xarici işlər nazirinin müavini Vahan Kostanyan yer alır.

    Nikol Paşinyan Ermənistan Gürcüstan
    Пашинян едет в Грузию с рабочим визитом
    Armenian PM to pay working visit to Georgia

