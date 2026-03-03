İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azyaşlıya yardım məqsədilə toplanan pulu talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 03 mart, 2026
    • 16:59
    Azyaşlıya yardım məqsədilə toplanan pulu talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Ağır xəstəlikdən əziyyət çəkən azyaşlıya yardım məqsədilə kart hesabında toplanan pulu talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Bakının Nəsimi rayon sakini olan bir nəfər ağır xəstəlikdən əziyyət çəkən azyaşlı övladı üçün maddi yardım toplanması məqsədilə sosial şəbəkələrdə paylaşdığı bank kartının məlumatlarının informasiya texnologiyalarından istifadə olunmaqla oğurlanması barədə polisə məlumat verib.

    Keçirilən tədbirlər nəticəsində qeyd edilən əməli törətməkdə şübhəli bilinən Orxan Hacıyev müəyyən edilərək saxlanılıb.

    O. Hacıyev ifadəsində həmin bank kartının konfidensial məlumatlarını əldə edərək hesabda olan pul vəsaitini müxtəlif kartlara köçürdüyünü və sonradan nağdlaşdırdığını bildirib.

    Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir.

    Daxili İşlər Nazirliyi Talama

    Son xəbərlər

    17:06

    Tramp: İranla danışıqlar aparmaq üçün artıq gecdir

    Digər ölkələr
    17:05
    Foto

    Son dörd saatda İrandan Azərbaycana daha 182 nəfərin təxliyəsi baş tutub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:05

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirəcək

    Fərdi
    17:00

    "AzerGold"un ixrac gəlirləri 25 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    16:59

    Azyaşlıya yardım məqsədilə toplanan pulu talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    16:57

    BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İran ərazimizə 180-dən çox raket və 800 dron buraxıb

    Digər ölkələr
    16:54

    Bəzi yerlərdə yağıntı intensivləşəcək, güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    16:53

    Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsinə qələbə ilə başlayıb

    Futbol
    16:49

    "Baker Hughes": Azərbaycan mühüm enerji və tranzit mərkəzi kimi statusunu gücləndirib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti