BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İran ərazimizə 180-dən çox raket və 800 dron buraxıb
Digər ölkələr
- 03 mart, 2026
- 16:57
İran Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) ərazisinə 186 raket və 812 dron buraxıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir.
"Ölkəmizə 186 raket buraxılıb, onlardan 172-si məhv edilib, 13-ü dənizə düşüb. Bir raket ərazimizə düşüb. 812 İran dronu qeydə alınıb, onlardan 755-i zərərsizləşdirilib", - məlumatda bildirilib.
Məlumata görə, İranın zərbələri nəticəsində BƏƏ-də üç nəfər həlak olub, 68 nəfər yaralanıb.
