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    Sahibkarlar SİMA İmza səlahiyyətini onlayn və müddətsiz ötürə bilər

    İKT
    • 19 oktyabr, 2026
    • 09:54
    Sahibkarlar SİMA İmza səlahiyyətini onlayn və müddətsiz ötürə bilər

    Fərdi sahibkarlar və hüquqi şəxslər bundan sonra sima.az saytının Kabinetim bölməsində digər şəxslərə müddətsiz imza səlahiyyəti verə bilərlər. Yeni funksiya sahibkarlara vergi, gömrük, bank və digər biznes əməliyyatlarını onların adından icra edəcək şəxsləri tam rəqəmsal qaydada təyin etməyə imkan verir.

    Səlahiyyətin verilməsi üçün Kabinetim bölməsində müvafiq şəxsin FİN kodunu daxil etmək və ona uyğun rol təyin etmək kifayətdir. Səlahiyyət ötürülən şəxsin sahibkarın müəssisəsində çalışması tələb olunmur: sahibkar imza hüququnu həm öz əməkdaşına, həm də əməkdaşlıq etdiyi digər şəxslərə həvalə edə bilər. Əsas şərt həmin şəxsin müəssisənin VÖEN-i üzrə SİMA-nın biznes imza sertifikatına malik olmasıdır.

    Verilən səlahiyyət müddətsizdir və sahibkar onu istənilən vaxt ləğv etmək hüququna malikdir.

    Qeyd edək ki, biznes imza sertifikatını SİMA İmza tətbiqində onlayn şəkildə əldə etmək olar. İmzanı ilk dəfə əldə edən şəxslər 6AYPULSUZ promokodundan yararlanaraq, imzadan ilk 6 ay ərzində ödənişsiz istifadə edə bilərlər.

    "SİMA İmza" haqqında

    SİMA yeni nəsil rəqəmsal imza "AZCON Holding" şirkətlərindən olan "AzInTelecom" MMC tərəfindən yaradılıb. SİMA İmza istifadəçilərə müxtəlif dövlət və özəl xidmətlərdən təhlükəsiz və sürətli şəkildə yararlanmağa imkan verən rəqəmsal imza həllidir. Biznes imzasının əldə edilməsi zamanı abunə haqqından başqa heç bir gizli və əlavə xərc yoxdur.

    AZCON Holding AzInTelecom MMC SİMA
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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