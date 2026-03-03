Минобороны ОАЭ: Иран запустил по нашей территории свыше 180 ракет и 800 дронов
Другие страны
- 03 марта, 2026
- 16:14
Иран запустил по территории ОАЭ 186 ракет и 812 дронов.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства обороны ОАЭ.
"По нашей стране было запущено 186 ракет, из них 172 были уничтожены, 13 - в море. Одна ракета упала на нашу территорию. Было зафиксировано 812 иранских дронов, 755 из них были перехвачены", - сказано в сообщении.
В сообщении также упоминается о том, что в результате иранских ударов в ОАЭ погибли три человека, 68 получили ранения.
Последние новости
17:01
В Азербайджане решены земельные вопросы по 11 проектам ВИЭЭнергетика
16:59
Трамп: Уже поздно для переговоров с ИраномДругие страны
16:58
Полина Любомирова: Азербайджан становится региональным центром "зеленой" энергетикиЭнергетика
16:52
SOCAR Green расширяет портфель по ВИЭ-проектамЭнергетика
16:45
SOCAR Polymer в январе заработала на экспорте $15 млнЭнергетика
16:41
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в регионах АзербайджанаЭкология
16:39
Управление SOCAR получило более $14 млн дохода от ненефтяного экспорта в январеЭнергетика
16:38
Частный сектор Азербайджана почти втрое нарастил ненефтяной экспорт в январеБизнес
16:35