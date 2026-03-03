Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Минобороны ОАЭ: Иран запустил по нашей территории свыше 180 ракет и 800 дронов

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 16:14
    Минобороны ОАЭ: Иран запустил по нашей территории свыше 180 ракет и 800 дронов

    Иран запустил по территории ОАЭ 186 ракет и 812 дронов.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства обороны ОАЭ.

    "По нашей стране было запущено 186 ракет, из них 172 были уничтожены, 13 - в море. Одна ракета упала на нашу территорию. Было зафиксировано 812 иранских дронов, 755 из них были перехвачены", - сказано в сообщении.

    В сообщении также упоминается о том, что в результате иранских ударов в ОАЭ погибли три человека, 68 получили ранения.

    ОАЭ Иран Минобороны эскалация на Ближнем Востоке
    BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İran ərazimizə 180-dən çox raket və 800 dron buraxıb
    UAE Defense Ministry: 'Iran launched over 180 missiles, 800 drones at our territory'
    Ты - Король

    Последние новости

    17:01

    В Азербайджане решены земельные вопросы по 11 проектам ВИЭ

    Энергетика
    16:59

    Трамп: Уже поздно для переговоров с Ираном

    Другие страны
    16:58

    Полина Любомирова: Азербайджан становится региональным центром "зеленой" энергетики

    Энергетика
    16:52

    SOCAR Green расширяет портфель по ВИЭ-проектам

    Энергетика
    16:45

    SOCAR Polymer в январе заработала на экспорте $15 млн

    Энергетика
    16:41

    Синоптики предупредили об ухудшении погоды в регионах Азербайджана

    Экология
    16:39

    Управление SOCAR получило более $14 млн дохода от ненефтяного экспорта в январе

    Энергетика
    16:38

    Частный сектор Азербайджана почти втрое нарастил ненефтяной экспорт в январе

    Бизнес
    16:35

    Красный крест и Красный полумесяц создаст фонд в 1,6 млн евро из-за ситуации в Иране

    В регионе
    Лента новостей