Минобороны ОАЭ: Иран запустил по нашей территории свыше 180 ракет и 800 дронов

Иран запустил по территории ОАЭ 186 ракет и 812 дронов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства обороны ОАЭ.

"По нашей стране было запущено 186 ракет, из них 172 были уничтожены, 13 - в море. Одна ракета упала на нашу территорию. Было зафиксировано 812 иранских дронов, 755 из них были перехвачены", - сказано в сообщении.

В сообщении также упоминается о том, что в результате иранских ударов в ОАЭ погибли три человека, 68 получили ранения.