Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Минобороны ОАЭ: Число пострадавших при ударах возросло до 68 человек

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 20:31
    Минобороны ОАЭ: Число пострадавших при ударах возросло до 68 человек

    В результате ударов по ОАЭ погибли 3 человека и 68 получили ранения.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны страны в соцсети Х.

    "ПВО ОАЭ успешно перехватили 9 баллистических ракет, 6 крылатых ракет, 148 дронов. В результате ударов погибли 3 человека и 68 получили легкие ранения". - говорится в заявлении.

    Ведомство подтвердило, что звуки, которые были слышны в различных частях страны, являются результатом работы систем ПВО по перехвату баллистических ракет, а также действий истребителей по перехвату дронов и крылатых ракет.

    "Эти перехваты привели к незначительному и умеренному материальному ущербу ряду объектов гражданской собственности", - говорится в завлении.

    Ранее сообщалось о трех погибших и 58 пострадавших в ОАЭ.

    ОАЭ Минобороны пострадавшие

    Последние новости

    21:09

    Трамп: США продолжат миссию против Ирана до окончательного уничтожения угрозы

    Другие страны
    21:03

    Макрон: Франция увеличит количество ядерных боеголовок - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:01

    США впервые применили при ударах по Ирану новую ракету PrSM

    Другие страны
    20:51

    Посольство Японии в Азербайджане приостановило консульские услуги на два дня - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    20:42

    Иран начал 12-ую волну операции против США и Израиля

    В регионе
    20:38

    ЦАХАЛ поразил более 70 объектов "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    20:32
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы 553 человека - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    20:31

    Минобороны ОАЭ: Число пострадавших при ударах возросло до 68 человек

    Другие страны
    20:23

    Рютте и Эрдоган обсудили ситуацию в Иране

    Другие страны
    Лента новостей