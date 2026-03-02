Минобороны ОАЭ: Число пострадавших при ударах возросло до 68 человек
- 02 марта, 2026
- 20:31
В результате ударов по ОАЭ погибли 3 человека и 68 получили ранения.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны страны в соцсети Х.
"ПВО ОАЭ успешно перехватили 9 баллистических ракет, 6 крылатых ракет, 148 дронов. В результате ударов погибли 3 человека и 68 получили легкие ранения". - говорится в заявлении.
Ведомство подтвердило, что звуки, которые были слышны в различных частях страны, являются результатом работы систем ПВО по перехвату баллистических ракет, а также действий истребителей по перехвату дронов и крылатых ракет.
"Эти перехваты привели к незначительному и умеренному материальному ущербу ряду объектов гражданской собственности", - говорится в завлении.
Ранее сообщалось о трех погибших и 58 пострадавших в ОАЭ.
