Минобороны ОАЭ: Число пострадавших при ударах возросло до 68 человек

В результате ударов по ОАЭ погибли 3 человека и 68 получили ранения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны страны в соцсети Х.

"ПВО ОАЭ успешно перехватили 9 баллистических ракет, 6 крылатых ракет, 148 дронов. В результате ударов погибли 3 человека и 68 получили легкие ранения". - говорится в заявлении.

Ведомство подтвердило, что звуки, которые были слышны в различных частях страны, являются результатом работы систем ПВО по перехвату баллистических ракет, а также действий истребителей по перехвату дронов и крылатых ракет.

"Эти перехваты привели к незначительному и умеренному материальному ущербу ряду объектов гражданской собственности", - говорится в завлении.

Ранее сообщалось о трех погибших и 58 пострадавших в ОАЭ.