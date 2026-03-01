Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Число погибших в ОАЭ из-за ударов возросло до трех, еще 58 пострадали

    Другие страны
    • 01 марта, 2026
    • 17:06
    В результате ударов Ирана по территории ОАЭ число погибших возросло до трех человек, еще 58 получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщило Минобороны страны в соцсети Х.

    "При падении 35 из 506 беспилотников на территории страны погибли трое граждан Пакистана, Бангладеша и Непала, а также 58 человек были незначительно ранены", - отмечается в сообщении.

    В ведомстве отметили, что обломки упали в различных районах страны в результате перехвата системами ПВО баллистических ракет и беспилотников, что привело к незначительным повреждениям ряда гражданских объектов.

