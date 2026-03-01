Число погибших в ОАЭ из-за ударов возросло до трех, еще 58 пострадали

В результате ударов Ирана по территории ОАЭ число погибших возросло до трех человек, еще 58 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны страны в соцсети Х.

"При падении 35 из 506 беспилотников на территории страны погибли трое граждан Пакистана, Бангладеша и Непала, а также 58 человек были незначительно ранены", - отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что обломки упали в различных районах страны в результате перехвата системами ПВО баллистических ракет и беспилотников, что привело к незначительным повреждениям ряда гражданских объектов.