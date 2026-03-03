Tramp: İranla danışıqlar aparmaq üçün artıq gecdir

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    • 03 mart, 2026
    • 17:06
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İran tərəfi ilə danışıqlardan imtina edib.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə özünün "Truth Social" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    Prezident qeyd edib ki, İranın hava hücumundan müdafiə (HHM) sistemi, hərbi-hava qüvvələri (HHQ), hərbi-dəniz qüvvələri (HDQ) və rəhbərliyi "məhv edilib".

    "Onlar danışıqlar istəyirlər. Mən isə dedim, artıq gecdir!", - Tramp yazıb.

    Трамп: Уже поздно для переговоров с Ираном
    Trump says 'too late' for talks with Iran

