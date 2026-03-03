Tramp: İranla danışıqlar aparmaq üçün artıq gecdir
- 03 mart, 2026
- 17:06
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İran tərəfi ilə danışıqlardan imtina edib.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə özünün "Truth Social" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
Prezident qeyd edib ki, İranın hava hücumundan müdafiə (HHM) sistemi, hərbi-hava qüvvələri (HHQ), hərbi-dəniz qüvvələri (HDQ) və rəhbərliyi "məhv edilib".
"Onlar danışıqlar istəyirlər. Mən isə dedim, artıq gecdir!", - Tramp yazıb.
Tramp: İranla danışıqlar aparmaq üçün artıq gecdir
