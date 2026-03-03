Трамп: Уже поздно для переговоров с Ираном
Другие страны
- 03 марта, 2026
- 16:59
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от переговоров с иранской стороной.
Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social.
Он отметил, что система противовоздушной обороны (ПВО), военно-воздушные силы (ВВС), военно-морской флот (ВМФ) и руководство Ирана уничтожены.
"Они хотят переговоров. Я сказал: "Слишком поздно!" - подчеркнул он.
