Трамп: Уже поздно для переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от переговоров с иранской стороной.

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что система противовоздушной обороны (ПВО), военно-воздушные силы (ВВС), военно-морской флот (ВМФ) и руководство Ирана уничтожены.

"Они хотят переговоров. Я сказал: "Слишком поздно!" - подчеркнул он.