Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Трамп: Уже поздно для переговоров с Ираном

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 16:59
    Трамп: Уже поздно для переговоров с Ираном

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от переговоров с иранской стороной.

    Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

    Он отметил, что система противовоздушной обороны (ПВО), военно-воздушные силы (ВВС), военно-морской флот (ВМФ) и руководство Ирана уничтожены.

    "Они хотят переговоров. Я сказал: "Слишком поздно!" - подчеркнул он.

    Дональд Трамп США Иран эскалация на Ближнем Востоке Удары по Ирану
    Tramp: İranla danışıqlar aparmaq üçün artıq gecdir
    Trump says 'too late' for talks with Iran
    Ты - Король

    Последние новости

    17:41

    SOCAR и германская VNG AG могут сотрудничать в области низкоуглеродных газовых решений

    Энергетика
    17:38

    Дан Йоргенсен: Между Азербайджаном и ЕС существует огромный потенциал для сотрудничества

    Энергетика
    17:37

    Ван И и Гидеон Саар в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:32

    Экспортные доходы AzerGold выросли почти на 25%

    Промышленность
    17:30

    ЕБРР назвал Азербайджан мостом между двумя континентами в сфере энергетики

    Финансы
    17:29
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 30 граждан Омана - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:28

    Синоптики предупредили об ухудшении погоды в регионах Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    Экология
    17:28

    При пожаре в многоэтажном доме в Омске погибли два человека

    В регионе
    17:21

    Saudi Aramco изучает возможности увеличить поставки нефти через порт Янбу

    Энергетика
    Лента новостей