Посольство Канады в Саудовской Аравии объявило о временном закрытии
Другие страны
- 03 марта, 2026
- 10:58
Посольство Канады в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) объявило о временном закрытии.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства.
В нем говорится о том, что посольство закрывается сегодня в связи с текущей ситуацией с безопасностью з-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и что все личные встречи отменены до пятницы, 6 марта.
