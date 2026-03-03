Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 10:58
    Посольство Канады в Саудовской Аравии объявило о временном закрытии

    Посольство Канады в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) объявило о временном закрытии.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства.

    В нем говорится о том, что посольство закрывается сегодня в связи с текущей ситуацией с безопасностью з-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и что все личные встречи отменены до пятницы, 6 марта.

    Канада Саудовская Аравия Посольство эскалация на Ближнем Востоке
    Лента новостей