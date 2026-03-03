Из Ирана через Азербайджан эвакуированы 615 человек на фоне военной операции США и Израиля

С начала военной операции США и Израиля против Ирана через азербайджанскую границу эвакуированы 615 человек, включая граждан Азербайджана и 22 иностранных государств.

Как сообщает Report, в период с 28 февраля по 10:00 3 марта пограничный контроль прошли 157 граждан Азербайджана.

Кроме того, азербайджанскую границе для выезда из Ирана использовали 150 граждан Китая, 127 - России, 66 - Пакистана, 52 - Таджикистана, 18 - Саудовской Аравии, 7 - Грузии, 6 - Объединенных Арабских Эмиратов, 5 - Сербии, 4 - Иордании.

Также границу пересекли по 3 представителя Катара и Бангладеш, по 2 гражданина Филиппин, Непала, Казахстана и Франции.

Помимо этого, через Азербайджан Иран покинули по одному гражданину Турции, Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии и Бразилии.