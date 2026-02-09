İrəvanda Cey Di Vens və Nikol Paşinyanın görüşü başlayıb
- 09 fevral, 2026
- 18:12
İrəvanda ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın danışıqları başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Armenpress" məlumat yayıb.
Cey Di Vens Ermənistan Baş nazirinin iqamətgahına gəlib, onu Nikol Paşinyan qarşılayıb. Danışıqlar təkbətək formatda, qapalı şəkildə keçirilir.
Qeyd edək ki, Vens və xanımı Uşanın fevralın 9-da Ermənistana rəsmi səfəri başlayıb. Onun daha əvvəl fevralın 9-10-u Ermənistana, fevralın 10-11-i isə Azərbaycana səfər edəcəyi bildirilmişdi.
