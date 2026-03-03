Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Украина получила $1,5 млрд от МВФ в рамках новой программы

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 10:57
    Украина получила $1,5 млрд от МВФ в рамках новой программы

    Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) первый транш по новой четырехлетней программе расширенного финансирования, сумма которого составляет $1,5 млрд.

    Как передает Report, об этом глава украинского правительства написала в своем телеграм-канале.

    "Общий объем программы составляет $8,1 млрд. С начала полномасштабной войны Украина привлекла в госбюджет $14,9 млрд финансовой поддержки от МВФ", - говорится в сообщении.

    Премьер отметила, что государство продолжает выполнение согласованных реформ, направленных на сохранение макроэкономической стабильности, укрепление государственных институтов и продвижение курса на европейскую интеграцию.

    "Благодарна нашим партнерам за доверие и поддержку", - добавила Юлия Свириденко.

