Азербайджанский инвестиционный холдинг выбирает страховщика

    Азербайджанский инвестиционный холдинг объявил открытый тендер на добровольное (КАСКО) страхование 7 служебных автомобилей, находящихся на его балансе.

    Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 13 манатов.

    Претенденты могут подать свои предложения до 3 марта по адресу холдинга: город Баку, Сабаильский район, проспект Азербайджан, 6.

    Рассмотрение предложений состоится 3 марта в 18:00 по указанному адресу.

    В прошлом году победителем тендера на добровольное страхование служебных автомобилей стала Meqa Sığorta. Компании было выплачено 5 909 манатов.

    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi sığortaçı seçir
