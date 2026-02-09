Азербайджанский инвестиционный холдинг выбирает страховщика

Азербайджанский инвестиционный холдинг объявил открытый тендер на добровольное (КАСКО) страхование 7 служебных автомобилей, находящихся на его балансе.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 13 манатов.

Претенденты могут подать свои предложения до 3 марта по адресу холдинга: город Баку, Сабаильский район, проспект Азербайджан, 6.

Рассмотрение предложений состоится 3 марта в 18:00 по указанному адресу.

В прошлом году победителем тендера на добровольное страхование служебных автомобилей стала Meqa Sığorta. Компании было выплачено 5 909 манатов.