Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi sığortaçı seçir
Maliyyə
- 09 fevral, 2026
- 17:26
Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi balansındakı 7 xidməti avtomobilin könüllü (KASKO) sığortalanması üçün açıq tender elan edib.
"Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 13 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini martın 3-nə qədər Holdinqin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Azərbaycan prospekti, 6 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə martın 3-də, saat 18:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu tenderin qalibi "Meqa Sığorta" ASC olub. Şirkətə 5 909 manat ödənilib.
Son xəbərlər
17:42
İran uranın zənginləşdirilməsi səviyyəsini azaldılmasına dair şərtini irəli sürübRegion
17:30
"İmişli"nin baş məşqçisi: "Kəpəz"lə oyunun ikinci hissəsində meydanın vəziyyəti daha da pisləşdi"Futbol
17:29
Serbiya ilə BMT Yeni İnkişaf Tərəfdaşlığı Çərçivə sazişi imzalayıbDigər ölkələr
17:26
Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi sığortaçı seçirMaliyyə
17:20
Səfir: İndoneziya Azərbaycanla müdafiə sahəsində əməkdaşlığa hazırdırXarici siyasət
17:19
Foto
Azərbaycan beynəlxalq silah sərgisində 180 adda hərbi məhsulu nümayiş etdirirHərbi
17:13
Foto
"Nar"ın tərəfdaşlığı ilə "GəncVİZYON" ideyatonu uğurla başa çatıbİKT
17:07
Azərbaycan Yaponiyadan badımcan tədarük etməyə başlayıbBiznes
17:07