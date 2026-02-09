В Баку обсудили роль Среднего коридора в региональной связности и торговле Европа–Азия
- 09 февраля, 2026
- 17:58
В Баку состоялась встреча представителей Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты с послом Польши в Азербайджане Павлом Радомским, посвященная текущей ситуации на азербайджанском рынке и ключевым вопросам европейской связности.
Как передает Report, об этом сообщает Германо-азербайджанская внешнеторговая палата.
"Мы обменялись мнениями с послом Польши в Азербайджане Павлом Радомским и представителем польской дипмиссии Артуром Подлесным относительно изменений на рынке, региональных возможностей и общих бизнес-приоритетов", - говорится в сообщении.
Стороны обсудили экономические тенденции в Германии и Европе, возможности для европейских компаний в Азербайджане, а также потенциал сотрудничества в ключевых секторах, включая энергетику, инфраструктуру и логистику.
Особое внимание было уделено стратегической важности Среднего коридора для региональной связности и торговли Европа-Азия, а также первичным перспективам Германо-азербайджанской конференции по экспортному финансированию, запланированной на октябрь 2026 года.