В Баку обсудили роль Среднего коридора в региональной связности и торговле Европа–Азия

В Баку состоялась встреча представителей Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты с послом Польши в Азербайджане Павлом Радомским, посвященная текущей ситуации на азербайджанском рынке и ключевым вопросам европейской связности.

Как передает Report, об этом сообщает Германо-азербайджанская внешнеторговая палата.

"Мы обменялись мнениями с послом Польши в Азербайджане Павлом Радомским и представителем польской дипмиссии Артуром Подлесным относительно изменений на рынке, региональных возможностей и общих бизнес-приоритетов", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили экономические тенденции в Германии и Европе, возможности для европейских компаний в Азербайджане, а также потенциал сотрудничества в ключевых секторах, включая энергетику, инфраструктуру и логистику.

Особое внимание было уделено стратегической важности Среднего коридора для региональной связности и торговли Европа-Азия, а также первичным перспективам Германо-азербайджанской конференции по экспортному финансированию, запланированной на октябрь 2026 года.