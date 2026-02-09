Гарафулич и Акгюн обсудили поддержку Азербайджана в рамках WUF13
Внешняя политика
- 09 февраля, 2026
- 18:16
Временный координатор-резидент ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич и посол Турции Бирол Акгюн обсудили взаимодействие в рамках поддержки Азербайджана.
Как передает Report, об этом сообщило представительство ООН в Азербайджане в соцсети Х.
"Спасибо за плодотворную дискуссию, в ходе которой мы обсудили, как посольство Турции в Баку и представительство ООН могут совместно работать в рамках поддержки Азербайджана, в том числе в контексте WUF13", - говорится в сообщении.
Отметим, 13-я сессии Всемирного форума городского развития (WUF13) будет проходить в Баку с 17 по 22 мая 2026 года.
