İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Qarafuliç və Akgün WUF13 çərçivəsində Azərbaycana dəstəyi müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 09 fevral, 2026
    • 18:28
    Qarafuliç və Akgün WUF13 çərçivəsində Azərbaycana dəstəyi müzakirə ediblər

    BMT-nin Azərbaycandakı müvəqqəti rezident-əlaqələndiricisi İqor Qarafuliç və Türkiyənin səfiri Birol Akgün Azərbaycana dəstək çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Səmərəli diskussiyaya görə təşəkkür edirik. Biz Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin və BMT nümayəndəliyinin Azərbaycana dəstək çərçivəsində, o cümlədən WUF13 kontekstində necə birgə işləyə biləcəyini müzakirə etdik", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd edək ki, Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) 2026-cı il mayın 17-dən 22-dək Bakıda keçiriləcək.

    BMT Birol Akgün Azərbaycan WUF13 İqor Qarafuliç
    Гарафулич и Акгюн обсудили поддержку Азербайджана в рамках WUF13

    Son xəbərlər

    19:06

    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    19:05

    Ağcabədidə bir neçə gün əvvəl çoxsaylı bıçaq yarası alan uşağın vəziyyəti açıqlanıb

    Hadisə
    19:05
    Foto

    Gəncədə 17 yaşadək güləşçilər arasında Azərbaycan çempionatına start verilib

    Fərdi
    18:57
    Foto

    Azərbaycan və ABŞ-də fəaliyyət göstərən yəhudi təşkilatlarının əməkdaşlığı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:56

    KİV: NATO yaxın günlərdə "Arktik Keşikçi" missiyasına başlamağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    18:48

    "Zirə" "Qalatasaray"ın yetirməsini transfer edib

    Futbol
    18:47

    Baş nazirin ofisi: Kir Starmer istefa vermək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    18:39

    Səfirlik: Vensin Azərbaycana səfəri iki ölkə arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair öhdəliyi təsdiqləyir

    Digər ölkələr
    18:37
    Foto

    Özbəkistan Orta Dəhliz və Avrasiya Nəqliyyat Marşrutu üzrə birgə layihələrin həyata keçirilməsində maraqlıdır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti