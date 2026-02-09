Qarafuliç və Akgün WUF13 çərçivəsində Azərbaycana dəstəyi müzakirə ediblər
Xarici siyasət
- 09 fevral, 2026
- 18:28
BMT-nin Azərbaycandakı müvəqqəti rezident-əlaqələndiricisi İqor Qarafuliç və Türkiyənin səfiri Birol Akgün Azərbaycana dəstək çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
"Səmərəli diskussiyaya görə təşəkkür edirik. Biz Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin və BMT nümayəndəliyinin Azərbaycana dəstək çərçivəsində, o cümlədən WUF13 kontekstində necə birgə işləyə biləcəyini müzakirə etdik", - məlumatda bildirilib.
Qeyd edək ki, Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) 2026-cı il mayın 17-dən 22-dək Bakıda keçiriləcək.
